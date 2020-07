Billy Corgan responde acerca del futuro de NWA

Antes de la pandemia, los martes luchísticos en Estados Unidos lucían tan interesantes como los miércoles, gracias en gran parte al buen momento de forma de NWA con su show semanal NWA Power, tan alejado del estilo de la mayoría de programas actuales.

Pero sin un episodio con nuevo contenido desde finales de febrero y la salida de Dave Lagana debido a las acusaciones vertidas contra él, fueron caldo propicio para que Raven pusiera el miedo en el cuerpo de miles de seguidores con estas declaraciones que recogimos ayer.

Según he escuchado, creo que Billy [Corgan] va a cerrarla. Un pajarito me ha dicho que Billy no va a volver a ponerla en marcha, está muy desilusionado.