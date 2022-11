Nick Aldis va a abandonar la NWA en enero de 2023 cuando su contrato expire y no dejan de sucederse las reacciones a esta gran noticia luchística. De ella estuvo hablando, de nuevo, Billy Corgan, presidente de la compañía, en Busted Open Radio. Ciertamente se despachó a gusto hablando del veterano luchador

► «Nick Aldis lo pasará mal fuera de la NWA»

«Creo que lo va a pasar mal. No como un talento de lucha libre, pero por la forma en que está lidiando con esto públicamente, no puedo imaginar que ninguna compañía esté viendo esto y diciendo que es una buena manera de hacer negocios. Estuvo atado a mí durante cinco años. Hicimos negocios juntos durante cinco años. Le pagué mucho dinero. Toma tu dinero, dale la mano y vete. ¿Por qué tanto alboroto?

«Nick cree que es uno de los mejores. Está bien. Ahora vamos a ver. Le deseo lo mejor. Invertí en él porque creía que era un gran tipo. Me advirtieron sobre este Nick Aldis antes de firmar a Nick Aldis. Siempre que le diera a Nick Aldis lo que quería, Nick Aldis era tarta de queso y flores. Ahora voy a conocer al Nick Aldis del que me advirtieron.

«¿Realmente quiere enterrar el vestuario? ¿Realmente quiere enterrar a Trevor Murdoch, Matt Cardona y Tyrus? ¿Realmente quiere enterrar a las personas que respeta? Thom Latimer es el mejor amigo de Nick en el mundo. Tenemos una lucha: Thom Latimer contra EC3. ¿Quiere él Thom Latimer versus EC3? ¿Se supone que debo disculparme? ¡Es ridículo!»

«Crecí en una época en la que esas cosas eran importantes de una manera diferente. No estoy aquí para defenderla, pero si miras mi visión de la lucha libre, con la que no todos están de acuerdo, ese es mi punto. Cuando estoy en reuniones con ejecutivos de la cadena, les gusta el programa. He tenido un montón de reuniones en los últimos seis meses sobre el futuro de la NWA: les gusta el programa. Estos no son fanáticos de la lucha libre. Mi argumento ha sido… tienes que apelar a los fanáticos que no son de la lucha libre para aumentar los números. No puedes simplemente apelar a los fanáticos incondicionales que saben dónde compra MJF sus bufandas. Tienes que ir más allá de eso.

«¿Lo que Nick está haciendo en este momento es estrictamente por negocios? No, en absoluto. Eso es tan obvio para mí. Nick es un luchador profesional talentoso, está trabajando en la multitud, está trabajando en las marcas, está trabajando en los informes. Hazlo. Cuando este polvo se asiente, y eventualmente se asentará, veremos si Nick Aldis es tan bueno como él cree«.

¿Qué os parecen las palabras de Billy Corgan sobre Nick Aldis?