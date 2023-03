Hablando del gran pasado de la NWA, el cual considera que la WWE ha superado, el no tan fantástico presente y el futuro que está por venir, Billy Corgan confía en que tanto su compañía como la lucha libre profesional en general tienen un brillante porvenir, como expresa en su reciente entrevista en Mat Men Pro Wrestling Podcast.

> “Lo mejor de la lucha libre están por venir“

“Cítame sobre esto en diez años. Creo que los días más importantes de la lucha libre aún están por venir. Tan grande como era la NWA, Vince la hizo más grande. La gente mira eso y dice: ‘Wow, eso fue enorme’. Sí, por supuesto, WWE es enorme. Pero en comparación con UFC, en comparación con NWA, todavía hay espacio para crecer. Es por eso que la gente está buscando WWE en el mercado abierto para la venta porque se dan cuenta de que hay un crecimiento por delante.

“Estaba plano cuando compré [NWA] hace cinco años, y ahora tengo gente de negocios que me envía cosas todo el tiempo, diciendo que no pueden creer algunos de estos informes de ganancias que ven de WWE, y siempre les respondo diciendo: ‘Te lo dije, no estoy loco. Esto no es una especie de pasatiempo extraño. Aquí hay un vector de crecimiento’. Entonces, lo que le diría a la gente es que se mantengan enfocados en el hecho de que los mejores días están por venir. Hay tensión con la marca. La historia con Sasha [Banks], dejando WWE y estando en The Mandalorian, quiero decir, ves el surgimiento de marcas individuales. Brock Lesnar, por supuesto, se fue, fue a UFC, se convirtió en una marca más grande, aumentó su valor y trabaja en un horario de medio tiempo para Vince, donde hace 20 años no lo habrían permitido. Esas son pequeñas señales de lo que se avecina, y eso incluye la entrada de Jake Paul y cosas así, o Bad Bunny.

“La oportunidad de la lucha libre para crecer a una plataforma global aún más grande y una audiencia global más grande no tiene precedentes, y lo digital es una parte muy importante de eso, las redes sociales son parte de eso. Así que mantente enfocado en eso, en cada pequeña conversación territorial, ¿o no entiendes por qué Billy está aquí en la esquina haciendo lo que está haciendo? Entiende que mi fe personal y mi inversión en ella es que creo que la NWA puede elevarse a un nivel que es aún mayor del que tenía antes. Ahora, si miras lo que estoy haciendo ahora, dirás que está totalmente loco. Pero eso es lo que dijeron sobre mi banda y mi vida musical, y aquí estoy, 35 años después, todavía en marcha. Así es como me siento al respecto, y creo que hay muchos datos empíricos que sugieren que todo sigue tendiendo al alza”.

