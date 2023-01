La luchadora de 18 años Billie Starkz hizo su debut en All Elite Wrestling con dos combates grabados para Dark el pasado mes de diciembre en los que enfrentó a Red Velvet (emitido el 27) y Britt Baker (todavía no emitido). Todavía no se sabe si va a quedarse en la compañía o no pero mientras tanto sigue trabajando como independiente pues, de hecho, desde entonces ha tenido cinco luchas, todas ellsa en Game Changer Wrestling, una de las organizaciones independientes más reconocidas. Pero continuemos con AEW.

► El debut de Billie Starkz en AEW

Porque hablando recientemente con Joshi Pod la joven guerrera estuvo reflexionando sobre estas primeras participaciones en una de las empresas más grandes del mnudo:

«Fue realmente una gran experiencia. Definitivamente fue un ambiente muy cómodo para mí, siento que me recibieron de inmediato y que no estaba estresada en absoluto. Creo que eso también se debió a que ya tenía muchos amigos allí. Tenía a Skye (Blue), con quien compartía una habitación de hotel, animándome todo el día y animándome a ir. Luego, me encontré con Top Flight [Darius y Dante Martin] y salí con ellos. Son mis amigos de F1RST Wrestling en Minnesota y son grandes muchachos, que se han quedado en mi casa antes. Yo estaba como: ‘Oh, esto será genial, podré ver a todos’”.

A pesar de que solo tinee 18 años, Billie Starkz comenzó a luchar en 2018. Y no ha dejado de hacerlo como independiente, pasando por una buena cantidad de compañías. Veremos cómo le sigue yendo y si próximamente da el paso de firmar con All Elite Wrestling a tiempo completo o continúa con su aventura por todo el mundo luchístico.

¿Visteis el debut de Billie Starkz en All Elite Wrestling?