Junto a Peyton Royce como The IIconics sigue buscando su hueco después de haber vuelto a la acción unos meses atrás, pero le está costando. Es verdad que están ganando la mayoría de sus luchas, o que ella misma venció a Ruby Riott rápidamente el lunes en Monday Night Raw, pero actualmente no tienen una verdadera historia que contar. En espera de ver si la tienen próximamente, Billie Kay habla de The Rock. La luchadora cuenta que tiene una relación personal con el ex luchador y estrella de Hollywood en una reciente entrevista que concedió a Wide World of Sports.

► Billie Kay habla de The Rock

Estas fueron las palabras de La Icónica sobre La Roca:

"Cuando lo conocí fue uno de los grandes momentos de mi vida. Estaba tan nerviosa. Recuerdo fui hacia el ring para esperarlo. Estaba temblando, no podía quedarme quieta, estaba caminando todo el rato. Tan pronto como hicimos contacto visual, comencé a llorar. Nos abrazamos, fue increíble, olía a unicornios mágicos y arcoíris. Fue fabuloso. "Hablamos durante unos segundos y él me dijo que vio lo que hacemos en The IIconics y que estábamos ahciendo un gran trabajo, que siguiéramos adelante y algunas otras cosas. Fue muy especial para mí. En realidad, fue un momento surrealista para mí. Recuerdo también que algunas personas que conozco desde la escuela secundaria se pusieron en contacto conmigo después de que se publicara nuestra foto juntos, gente con la que no había hablado en 8-10 años, para decirme lo orgullosos que estaban de mí. "Cuando estaba en la escuela secundaria ya sabía que quería conocerlo. Ahora somos amigos, somos compañeros. Nos mandamos algunos mensajes por Twitter o por teléfono y cosas así. Tengo la suerte de tenerlo en mi vida como amigo, lo cual es surrealista".

Durante la entrevista, la luchadora habló también de su aventura con Royce.