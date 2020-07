En el reciente episodio de Monday Night Raw de esta semana, Billie Kay no estuvo presente y su compañera de equipo, Peyton Royce, tuvo que valerse por sí misma cuando interrumpió la entrevista tras bastidores de Bianca Belair, a la que luego también acudió Ruby Riott y ambas se burlaron de las IIconics.

Este segmento conllevó a un encuentro entre Ruby Riott y Peyton Royce, donde Riott se anotó la victoria, obteniendo su primer éxito a nivel individual en más de 16 meses, ya que no ganaba desde febrero del año pasado.

Ahora, era notorio que luego de ver juntas a Peyton Royce y Billie Kay en las últimas semanas, el Universo WWE se preguntara por la ausencia de esta última, quien evidentemente no pudo acompañar a su compañera en su encuentro, y de esa manera podría haber intentado alguna artimaña para revertir el resultado de anoche.

Precisamente, Billie Kay recurrió a su cuenta de Twitter y luego de publicar un mensaje de apoyo a su compañera Peyton Royce, negando algún tipo de problema entre ellas; en un segundo tuit explicó el motivo de su ausencia de Raw anoche, y refiriéndose a Samoa Joe como alguien que la comprendería.

Of course it’s not a problem... my life partner is ALWAYS IIconic 😘 https://t.co/IQHpZuhjRb

Lucky @SamoaJoe is on #Raw & understands being an entrepreneur 👍

The IIconics are a global brand mate... I’m taking care of other business so mind your own beeswax!!! pic.twitter.com/2qUW4zwFUZ

— Billie Kay (@BillieKayWWE) July 21, 2020