El WWE Draft 2023 concluyó y este fue testigo de la llamada de muchos talentos de NXT a la lista principal, destacándose Cameron Grimes, Indi Hartwell, Grayson Waller, Apollo Crews, entre otros. Un total de 18 Superestrellas de entre las que se excluyeron algunos nombres importantes (y que habían sido rumorados previamente) como Bron Breakker, Cora Jade y Roxanne Pérez.

► Bron Breakker continuará en NXT durante un tiempo

El periodista miembro del Salón de la Fama, Bill Apter, analizó en su reciente podcast UnSKripted lo sucedido en el reciente WWE Draft y declaró que estaba ansioso por ver a Bron Breakker aparecer en el elenco principal de WWE, donde incluso lo veía enfrentándose a Gunther en una batalla de gigantes. Recordemos que ambos ya se enfrentaron en NXT cuando Breakker era campeón de la marca y logró retener su título, justo antes de la llegada del Ring General a SmackDown.

«¿Por qué no se seleccionó a Bron Breakker? Se llevaron a tanta gente de NXT y mucha gente que nadie sabe a menos que realmente sigas a NXT, y mucha gente no. Cuando me senté allí, y vi las dos noches de SmackDown y RAW del Draft, dije: ‘No, pero, ¿cómo es esto posible?'»

«Quería verlo venir a una de las principales marcas y creo que Bron Breakker vs. Gunther habría sido un gran combate«.

Breakker ya cuenta con experiencia luchando en el elenco principal, donde participó en una rivalidad con Dolph Ziggler, a quien precisamente le arrebató el Campeonato NXT en un lunes por la noche. Su reciente cambio a rudo y vigente rivalidad con Carmelo Hayes podrían haber sido los motivos por los cuales el ex Campeón NXT no fue seleccionado en el Draft, aunque no se descarta de que en un futuro pueda llegar a Raw o SmackDown sin mayor ceremonia.