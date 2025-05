Bill Apter cuestiona el ataque de Becky Lynch a Hulk Hogan

Si su esposo, Seth Rollins, tiene una mala opinión de Hulk Hogan, la de Becky Lynch no es mejor. En los últimos días, algunos fanáticos de WWE la han estado comparando con «The Hulkster» debido a sus éxitos y ella no se lo tomó nada bien:

«Llevo en mi cuerpo las cicatrices de lo que he hecho. Las llevo con orgullo por todo lo que he retribuido, ¿y esta gente anda por ahí comparándome con ese despreciable [Hulk Hogan]? Después de todo lo que he hecho por ellos. ¿Soy la mala? Se supone que debo aguantarlo aunque no haya hecho nada malo. Rompí techos de cristal y cambié el juego».

Becky Lynch responds to people calling her “Becky Hogan” pic.twitter.com/8OaPQBWWQT

Unas palabras la de «The Man» que en un principio no causaron demasiado alboroto. Peores cosas se han dicho de Hogan dentro del vestidor de la WWE. Sin embargo, el influyente periodista Bill Apter las cuestiona desde UnSKripted with Dr. Chris Featherstone:

«Becky podría haber dicho: ‘Por favor, no me comparen con él. No soy como él’ o lo que sea. Pero ¿por qué salir de su camino, sea cierto o no, para maldecirlo públicamente en redes sociales? No sé de nada que él haya hecho para lastimarla personalmente. Él tiene muchas cosas ocurriendo en este momento. (…) No entiendo por qué Becky Lynch se lanzó con toda esa diatriba directamente contra él, para atacarlo específicamente.»