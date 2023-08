Bill Apter cree que Raquel Rodríguez destronará a Rhea Ripley

Rhea Ripley ha lucido imparable desde que se uniera a The Judgment Day el año pasado, y tras ganar el Campeonato Femenil SmackDown (que luego fue reemplazado por el Campeonato Mundial Femenil WWE), no ha habido nadie que amenace seriamente con quitárselo. Sin embargo, Raquel Rodríguez, quien ya fuera dada de alta tras sufrir hace varias semanas un ataque de The Eradicator, ha decidido plantarle cara y ambas se enfrentarán este fin de semana en WWE Payback por el Campeonato Mundial Femenil WWE.

► Raquel Rodríguez buscará destronar a Rhea Ripley en WWE Payback

Aunque The Eradicator no pudo defender su título en Money in the Bank ni en SummerSlam, finalmente lo pondrá en juego contra Raquel Rodríguez en Payback, y las cosas podrían no salirle bien a Ripley, luego de que fuera dominada el pasado lunes en RAW en un enfrentamiento que tuvieron.

En la reciente edición del podcast UnSKripted de Sportskeeda, Bill Apter explicó que Raquel Rodríguez tiene «el fuego» para ganar el Campeonato Mundial Femenil WWE. El veterano periodista cree que nadie ha «maltratado» a Ripley como lo hizo Rodríguez el pasado lunes en RAW. Sin embargo, Apter agregó que quiere que la integrante de Judgment Day retenga su título y continúe su carrera en la cima de la división femenil.

«Ella tiene muchas posibilidades de lograrlo; ella tiene el fuego para vencer a Rhea Ripley. Nunca antes había visto a Ripley siendo manejada de esa manera por una mujer. Existe una posibilidad de eso. Pero realmente no lo pienso. Quiero verlo. Quiero ver a Rhea Ripley invicta».