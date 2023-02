Bigi Boy ya tiene rival y fecha para regresar a UFC

Un combate de peso pesado entre Jairzinho Rozenstruik y Jailton Almeida se ha fijado para UFC Fight Night 225 el 13 de mayo en un destino aún por confirmar.

Rozenstruik, noveno en la clasificación, viene de vencer por nocaut técnico en 23 segundos a Chris Daukaus el pasado diciembre. Esta victoria sacó al púgil de 34 años de una racha de dos derrotas consecutivas, contra Curtis Blaydes y Alexander Volkov, y le deja con un récord global en la UFC de 7-4 hasta la fecha.

En cuanto a Almeida, de 31 años, entró en la UFC el año pasado después de una victoria en la Contender Series y anteriormente se había mantenido invicto en el circuito regional desde 2018. Almeida ha podido continuar esa forma en el Octágono y ahora ha logrado cuatro victorias consecutivas, incluida una victoria por TKO sobre Shamil Abdurakhimov el mes pasado para tomar el puesto número 14 en el ranking de peso pesado.

Rozenstruik vs. Almeida se une a un cartel de UFC Fight Night 225 que se espera que esté encabezado por un combate de peso semipesado entre Anthony Smith y Johnny Walker, mientras que Jessica Rose Clark se enfrentará a Tainara Lisboa.

El combate de peso welter entre Matt Brown y Court McGee tendrá lugar en UFC Fight Night 225 el 13 de mayo en un lugar aún por anunciar.

“Volviendo, voy a romper algunas caras“, reveló Brown en el podcast Fighter vs. The Writer. “Court, es un gran tipo, he salido con él antes. Un gran competidor. Ambos tenemos antecedentes similares en algunos aspectos. Ambos tuvimos sobredosis. Él realmente ha abrazado eso. Le tengo mucho respeto, pero estoy dispuesto a entrar ahí y partirle la cara con el codo“.

Brown, de 42 años, viene de perder por decisión dividida ante Bryan Barberena en marzo del año pasado. Esa fue la tercera derrota de Brown en sus últimos cuatro combates, ya que también fue noqueado por nocaut técnico por Miguel Baeza y perdió por decisión ante Carlos Condit, además de una victoria por nocaut sobre Dhiego Lima.

Por su parte, McGee, de 38 años, fue noqueado por Jeremiah Wells en su último combate, en junio del año pasado, pero antes había ganado por decisión consecutiva a Claudio Silva y Ramiz Brahimaj. Brown vs McGee se une a un cartel de UFC Fight Night 225 que se espera que esté encabezado por Anthony Smith vs. Johnny Walker.