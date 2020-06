Randy Orton ha vuelto a llamarse a sí mismo como El asesino de leyendas, y parece ser que ha vuelto a causar el mismo miedo que infundía antes a luchadores como Ric Flair. Sobre todo tras haber destruido a Edge en Backlash 2020, y haber destrozado en cuestión de segundos a Christian el pasado lunes en Raw. ¿Podrían otras Superestrellas de la vieja guardia convertirse en su próximo posible ataque? ¿Tal vez The Big Show?

► Big Show no teme a Randy Orton, ¿y tú?

Esa pregunta le hicieron recientemente a The Big Show en Raw Talk, luego de que volviera a poner un pie en el ring tras meses fuera de WWE para ayudar a los Street Profits y Viking Raiders a repeler el ataque de los ninjas enmascarados.

"He estado en este negocio en años de cuatro décadas. He competido contra algunas de las Superestrellas más grandes que este negocio haya visto. Si hay un objetivo en mi espada, bien, ven a buscarlo. No estoy en esto por los títulos, no estoy en esto por ego. Todavía disfruto lo que hago, todavía disfruto compitiendo y disfruto estar cerca de las mujeres y hombres jóvenes en el vestuario. Solo hay un lugar en donde puedes conseguir ese tipo de camaradería.

"Entonces, si tengo un blanco en mi espalda, y hay un joven ahí afuera o un 'máximo depredador' que quiere un pedazo de The Big Show, The Giant, tengo bastante. No es mi primer rodeo. No soy el tipo con el que Randy Orton habla basura, no soy el tipo con el que Randy Orton tiene que intervenir primero. Porque no estoy asustado de Randy Orton, no le tengo miedo, conozco a Randy Orton y no le tengo miedo. Es mejor que Randy tenga miedo de mí".