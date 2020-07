Big Show regresó este año a Raw y en las últimas semanas estuvo involucrado en una rivalidad con Randy Orton, la cual se originó debido a que Orton atacó brutalmente a Edge, quien regresó al ring luego de verse obligado a retirarse hace años; y el día posterior a Backlash, hizo lo propio con Christian, cuando este había regresado al ring para disputar un encuentro no sancionado contra "La víbora".

Después de múltiples interacciones entre Big Show y Randy Orton en las últimas semanas, ambas Superestrellas se enfrentaron en un partido el lunes por la noche en Raw, donde Orton se llevó la victoria en el combate no sancionado, luego de aplicarle un par de RKO, reafirmando así su posición de "asesino de leyendas".

► Big Show no quiere trabajar como productor detrás del escenario

Recientemente se reveló que Big Show tenía la opción de elegir entre su carrera como actor y continuar trabajando en el negocio de la lucha libre. Sin embargo, Big Show no quiere trabajar como productor detrás de escena en la WWE y que tenía una razón convincente para tomar tal decisión.

En una entrevista reciente con Newsweek.com, Big Show abordó la posibilidad de aceptar un papel detrás del escenario en la WWE. El gigante mencionó la presión que existe en el trabajo, y declaró que preferiría que su cabeza fuera aplastada por un automóvil antes que trabajar como productor en la WWE. Dijo que se siente cómodo con su horario reducido de trabajo en la compañía, y que prefiere disfrutar de esa libertad en su agenda.

"Siendo un productor detrás del escenario, bueno, también puedo poner mi cabeza debajo de un auto y regresar. No me gustaría el dolor de cabeza que sufren nuestros productores detrás del escenario. Estoy en una posición única en la que no tengo que trabajar cinco noches a la semana como cuando estaba a tiempo completo ".

"Si tienes un talento que está en camino como un tipo grande o mediano y tengo la oportunidad de subir al ring y trabajar de nuevo con este tipo durante unos días y ayudarlos de esa manera, ahí es donde puedo hacer mi mejor trabajo: estar en el ring con ellos, trabajar en su ritmo, ver lo que está sucediendo en su cabeza, y llevarlos a donde necesitan estar. En lo que a mí respecta, estaré cerca mientras todavía pueda competir y producir. Sé que esos tiempos no son tanto como solían ser en el pasado".

Ahora que Big Show ha completado una nueva temporada en Raw luego de recibir un puntapié de Randy Orton, se espera que regrese a su carrera como actor, hasta que Vince McMahon decida llamarlo nuevamente. Mientras tanto, podremos verlo en su serie de Netflix, The Big Show Show.