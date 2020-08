Big Show no piensa en su retiro de WWE todavía

Aunque no piensa en retirarse en un tiempo cercano, Big Show cambia de idea y ahora sí dice que quiere trabajar tras bambalinas en WWE.

No hace mucho, el Big Show dijo que no le gustaría trabajar tras bambalinas en WWE. Y mucho menos como productor. Pero, ahora, en un característico giro de su personalidad, dijo que sí, que al final sí que le gustaría trabajar detrás de cámaras una vez se retire. Ya sabemos realmente por qué a veces es rudo, y de repente es técnico, y viceversa.

► The Big Show piensa en ayudar a WWE cuando se retire

Bromas aparte, Big Show habló recientemente con Keisha Hatchett de TV Guide, y le reveló que no tiene planeado retirarse en un futuro cercano, aunque sea algo en lo que tenga que pensar ya por su larga trayectoria. Estas fueron sus palabras:

"En este momento, no está en mi mente, pero es algo que siempre está ahí. Seamos realistas, he estado haciendo esto durante 25 años. Ya no soy un pollo de primavera. Tengo que ver hacia dónde evoluciona nuestro negocio y ver en dónde puedo encajar y seguir siendo un activo de valor. Vince y yo hemos hablado extensamente muchas veces juntos acerca de mi papel y lo que él quiere de mí y yo lo que yo quiero dar a la empresa.

"Y siempre quiero contribuir a WWE, y al talento más joven. Todavía estoy emocionado porque hay más shows, hay más oportunidades y más ángulos. Si llega el punto en el que es hora de decir adiós, daré un paso atrás y trabajaré tras bambalinas. Con suerte, me darán un trabajo detrás de escenas haciendo algo. Quiero decir, podría ser la persona que te pasa tu Slammy luego de ganártelo. Podría estar calificado para hacer eso".

Big Show tiene mucho qué hacer en WWE, como ayudarle a Jordan Omogbehin, el gigante nigeriano de 2 metros con 20 centímetros, a hacer todo lo que tenga que hacer para ser su reemplazo en WWE.

_____________________________________

