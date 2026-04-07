The Big Show: «¡Acabo de matar a Rey Mysterio!»

72 han sido las veces que The Big Show y Rey Mysterio compartieron el cuadrilátero. La primera en WCW durante World War 3 en 1998 y todas las demás en la WWE. De entre todas ellas se puede destacar el combate de cuatro en el evento premium hoy extinto Fatal 4-Way en 2010 por el Campeonato Mundial de Peso Completo que entonces ganó «El Maestro del 619».

► The Big Show, Rey Mysterio y la camilla

O el mano a mano que disputaron en Backlash 2003. Precisamente a entonces nos vamos pero no para hablar de la lucha en sí sino del brutal ataque que Big Show propinó a Rey Mysterio justó después cuando el enmascarado este estaba en una camilla a punto de ser llevado tras bastidores para comprobar su estado de salud por lo ocurrido minutos antes.

Nos acordamos de aquello porque fue uno de los temas que el gigante trató durante su reciente entrevista con Chris Van Vliet en Insight. A día de hoy, Show recuerda de mala manera, a pesar de revelar que la idea fue suya, así como también cuenta que temió hacer verdadero daño a su entonces oponente al golpearlo contra la esquina:

“Odio ese spot. Me da pesadillas. Salió todo mal. Fue idea mía, porque Rey estaba atado a la camilla y pensé en gastarle una broma por la tarde, simplemente levantarlo para asustarlo. Pensé: ‘puedo hacerlo, no es tan difícil’. Y entonces se me ocurrió lo de balancear la camilla.”

“Alguien había puesto como una especie de acondicionador en el ring, en las cuerdas, y todo estaba resbaladizo. Incluso al agarrarte a la cuerda superior, la mano se te iba. Cuando lancé a Rey contra el poste, la camilla se me escapó de las manos, como si fuera un huevo duro que se te resbala. En ese momento pensé: ‘he matado a Rey’”.

“Salí corriendo al vestuario, recogí mi ropa, la tiré al coche y me fui directo al hospital. Estaba pensando que si Rey estaba realmente mal, yo lo dejaba, que se acabó, porque siempre me ha importado cuidar de los demás en el ring. Pero cuando llegué, estaba allí tumbado, con las manos detrás de la cabeza, tranquilo, y me dijo: ‘Oye, ha estado bien, ¿no?’.”

Afortunadamente, después de todo, el actual miembro del Salón de la Fama de la WWE no resultó gravemente lastimado. Cabe mencionarse que aquella fue su primera lucha en la WWE juntos. No volverían a encontrarse en el ring hasta 2005, cuando se enfrentaron tanto en Survivor Series como en Armageddon.