Big Show cuenta la experiencia que sintió al luchar sin fanáticos

La leyenda de la WWE Big Show hizo su regreso al ring en abril de este año, y luego de disputar un encuentro titular contra Drew McIntyre después de WrestleMania 36 que fue transmitido el día siguiente, el gigante apareció semanas después y mantuvo una rivalidad contra Randy Orton, lo que conllevó a un encuentro no sancionado el día posterior a Extreme Rules 2020, y en cuya conclusión recibió un puntapié por parte de "The Viper".

► La experiencia que tuvo Big Show al luchar sin fanáticos

Durante una entrevista reciente con TV Guide, Big Show habló sobre su experiencia de luchar sin fanáticos y cómo la lucha libre en arenas vacías puede ayudar a las Superestrellas a perfeccionar sus habilidades:

"Tienes que adaptarte. Nos tomamos nuestra responsabilidad muy en serio, siendo una salida y un escape para las personas. La sensación que tengo al hablar con los otros talentos es que todos están mejorando. Al principio, fue realmente incómodo, pero ahora te estás enfocando más en lo que estás haciendo entre las cuerdas y perfeccionando esas habilidades."

"Entonces, eventualmente, cuando tengamos ese lujo de actuar frente a nuestra multitud, será todo más dulce. Es un lujo y creo que a veces es bueno que te lo quiten porque te hace más agradecido cuando vuelve a suceder. Sé que no puedo esperar a caminar por la rampa frente a 20 mil; 50 mil; 100 mil personas de nuevo."

En la misma entrevista, se le preguntó a Big Show sobre su lucha contra Randy Orton en Raw, y cuáles son sus preocupaciones en el futuro:

"He pasado por muchas cosas en los últimos años, dos cirugías por cadera. Me sometí a cinco o seis cirugías en dos años, por lo que me resultó muy incómodo recuperar esa confianza. Por un lado, ya no estaba frente a una multitud en vivo, por lo que los fanáticos realmente no pueden hacerte saber que estás haciendo lo correcto. El entorno está mucho más enfocado porque solo eres tú y otro oponente. Creo que el nivel de estrés y la presión para tener éxito fue mucho mayor para mí, personalmente."

Big Show agregó que a pesar de sus preocupaciones, estaba contento con la forma en que resultó el encuentro al final. No obstante, ahora se ha vuelto a tomar una pausa y está centrado en su carrera como actor y en su nueva serie de Netflix, The Big Show Show, la cual se estrenó a principios de este año.

