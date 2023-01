John McCarthy comentó recientemente sobre la posibilidad de que el presidente de UFC, Dana White, una fuerzas con otros promotores de MMA para un evento de promoción cruzada.

McCarthy cree que es poco probable que esto ocurra, ya que la UFC es ampliamente considerada como el principal promotor del deporte. A pesar de la exitosa colaboración de Bellator y RIZIN en la víspera de Año Nuevo en Japón, McCarthy no cree que White haga lo mismo.

McCarthy cree que UFC no tendría nada que ganar con un evento de promoción cruzada. Según el exárbitro, solo alimentaría a la competencia, y la UFC no se beneficiaría de ello. Apareciendo en un clip reciente de su programa de podcast, dijo:

«Él [Dana White] lo intentó. Lo hizo, ya sabes, con Pride [organización]. Atrás, ya sabes, con Chuck Liddell y Ricco Rodríguez y cosas así… y no obtuvo nada a cambio, ya sabes. Dijeron, ‘Oh, vamos a enviar a Sakuraba [Kazushi Sakuraba], pero ellos [Pride] nunca lo hicieron… así que él [Dana White] dijo: ‘Me quemé. No voy a permitir alguien que me queme de nuevo’«.

“Entonces lo ve ahora como, ‘Oye, somos la organización más grande’. Él [Dana White] tiene toda la razón… Y… ‘¿Qué hace por mi organización?… ¿Qué hace por mí como promotor?’… y dice que, ‘Es solo un beneficio para las otras empresas, y yo no estoy aquí para beneficiarlos.’ Y entonces su elección [de Dana White] es decir, ‘No voy a hacerlo‘».

Sin embargo, John McCarthy propuso que UFC debería participar en un evento de promoción cruzada mediante el envío de peleadores de nivel inferior de sus 15 clasificaciones principales debido a la publicidad potencial que generarían tales peleas.