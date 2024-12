Big E y su amor por el hip-hop: «Me escondía de mis padres»

No hace mucho, nos hacíamos eco del gusto de la Superestrella de WWE Randy Orton por las raperas: «Amo la música rap, pero no cualquier rap, amo a las raperas en mi oído reventándome los tímpanos. Me encantan Megan Thee Stallion, Cardi B, Nicki Minaj y Glorilla [risas]. KenTheMan. Sexyy Red es de St. Louis. Te digo, tengo una extensa lista de reproducción de artistas femeninas de rap en mi teléfono. Me hacen sentir vivo, ¿qué puedo decir?».

► El amor por el hip-hop

Un gusto que, hablando en términos de género musical, comparte con su compañero Big E. En realidad, no se encuentran actualmente en el vestidor ya que este está lesionado pero continúa en la empresa ocupando roles de embajador o analista.

«Me enamoré del hip-hop. Todavía recuerdo los primeros dos álbumes que compré: Straight Outta Compton de NWA y esta compilación de éxitos de Bone Thugs-n-Harmony. Solo se me permitía escuchar música clásica y góspel en casa, así que tenía que esconderlos de mis padres, pero los escuchaba siempre que podía. Esos CDs los desgasté. La televisión también ayudó, y descubrí a muchos artistas a través de los videos musicales. Me metí mucho en 2Pac. Scarface. The Clipse. También esa versión de ‘Smooth Criminal’ de Alien Ant Farm, no voy a mentir», comenta E en The Players Tribune.

El álbum ‘Straight Outta Compton’ fue el primero de estudio de la legendaria banda NWA. Con letras de, entre otros, Ice Cube, y la producción de, entre otros, Dr. Dre, fue lanzado al mundo en 1988 para convertirse en uno de los más celebrados de la historia. Su título es también el de la película que cuenta la historia del grupo estrenada en 2015.

Cuando Big E habla de la compilación de éxitos de Bone Thugs-n-Harmony entendemos que se refiere a ‘The Collection’, cuyo primer volumen se lanzó en 1998 y el segundo en el 2000 con los mayores triunfos que habían logrado de 1994 a 1998.