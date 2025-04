El público de WWE quiere momentos chocantes, inesperados, en WrestleMania 41, lugar idóneo para ello. Y no hay mal que por bien no venga, podrán tener una sorpresa tras la lesión de Kevin Owens, quien iba a medirse a Randy Orton esta noche.

Ante tal baja, Orton ha lanzado un reto abierto a quien se encuentre sobre Las Vegas y esté dispuesto a enfrentarlo, y aunque se trazaron ciertos piques con Solo Sikoa y Nick Aldis en las últimas semanas, parece que su rival no será uno de ellos.

Minutos atrás, durante el «Countdown To WrestleMania», Big E, comentando dicho «open challenge», dijo lo siguiente.

De primeras, vienen a la mente los nombres de Malakai Black (Aleister Black) y Miro (Rusev), quienes dejaron AEW el pasado febrero y podrían luchar hoy mismo, pues según se informó, sus contratos carecían de cláusula no competitiva. WWE, no obstante, pareció indicarnos ya el redebut del primero para el próximo episodio de SmackDown mediante crípticas viñetas. Ni Black ni Miro han aparecido para ningún producto desde que dejaron la casa Élite.

En menos de hora y media arrancará la WrestleMania dominical desde el Allegiant Stadium en «Sin City», cuyo menú se presenta así.

The Viper’s most UNPREDICTABLE #WrestleMania is upon us! pic.twitter.com/rQLwr7TA0n