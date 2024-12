Big E: «Si realmente no puedo seguir luchando…»

En septiembre, Big E adelantaba una posible fecha en la que quizá tener novedades sobre un posible regreso a los cuadriláteros de la WWE:

«Más que nada, estoy tomando cada día como viene. Sé que suena a cliché. Pero tendré escáneres nuevamente en tres a seis meses, y si se ven bien y los doctores dicen que es saludable para mí volver, entonces eso es algo de lo que nos sentaremos a hablar. Pero trato de no pasar demasiado tiempo preocupándome por cosas que no puedo controlar. Es agradable saber que si tengo la oportunidad de volver al ring y puedo hacerlo de manera saludable, entonces hagámoslo. Ataquémoslo por completo. Pero si no, sé exactamente lo que quiero hacer y también estoy emocionado por ese camino».

Embed from Getty Images

► Una puerta se cierra, otras se abren

En diciembre, aún no se sabe nada. Así que nada está descartado. Pero, ¿y si lo estuviera? ¿Y si el ex campeón del mundo nunca volviera a luchar? Esa es una opción que siempre ha estado presente y de la que reflexiona el fortachón en un artículo reciente de Player’s Tribune.

«Sabes, eso que dije antes, sobre cómo soy alguien que pasó su pasado sin poder imaginar un futuro…

Ahora puedo imaginar uno.

Es irónico, supongo, ya que me rompí el cuello y no puedo luchar. Pero estoy en paz. Y si eso realmente marca el final de mi carrera en el ring… estoy emocionado por explorar los caminos que se están abriendo para mí a partir de ahora. Ya sea trabajando para WWE fuera del ring, presentando, actuando, haciendo doblaje, cine, o tantas otras cosas. Siento que aún hay muchas partes de mí por descubrir. Siento que he pasado los últimos 10 años con Woods y Kofi en este proyecto increíble y transformador: intentar hacer una versión de la lucha libre que refleje todas las cosas que amamos.

Y ahora quiero averiguar hasta dónde puedo llevar ese proyecto más allá de la lucha libre. Quiero ver si realmente puedo crear algunas de esas cosas que amamos».

Embed from Getty Images