Big E se mantiene cauto en torno a disputa en The New Day

The New Day se está preparando para la celebración de su décimo aniversario en el episodio del 2 de diciembre de Raw, pero las cosas no han ido bien para la icónica facción, ya que Kofi Kingston y Xavier Woods han estado enfrentándose en las últimas semanas, y las tensiones llegaron a un punto de ebullición después de su derrota ante Alpha Academy el pasado lunes.

► ¿Estará Big E en el homenaje a The New Day?

Big E ha estado fuera de acción desde que sufriera una grave lesión en su cuello hace ya más de dos años, y parece que su ausencia está empezando a pesar al interior de The New Day, grupo que podría implosionar este lunes en WWE Raw.

Durante el post show de Survivor Series, Big E apareció junto a Wade Barrett y Jackie Redmond para comentar las incidencias del reciente evento premium, siendo Barrett el que decidió tocar el tema de The New Day. El ex Campeón WWE reconoció que existen fricciones al interior, pero no emitió mayores comentarios.

«Estoy al tanto de lo que está pasando»

Ahora, se especula mucho sobre si Big E hará una aparición sorpresa para mediar, o presenciar una posible ruptura, y es que precisamente el hecho de tener un homenaje al icónico grupo en un Monday Night Raw cualquiera, da a pensar de que podría hacer su regreso a las pantallas, aunque no necesariamente implique que cuente con el alta médica para competir. No obstante, el ex Campeón WWE se ha mantenido activo en los paneles de los eventos premium en vivo durante este año.

De cualquier manera, la intriga alrededor del futuro de The New Day existe y seguramente todas las dudas serán despejadas este lunes en la siguiente edición de WWE RAW.