Big E se confiesa: "No quiero ser una copia de Brock Lesnar""

A la vista de los recientes acontecimientos, y sobre todo con las recientes lesiones de Xavier Woods y Kofi Kingston, Big E se ha encontrado ante una oportunidad única, la de volver a convertirse en la "bestia" que fue en la competición individual antes de unirse a The New Day. Y en ello esta. La prensa especializada está siendo la que más hincapié está haciendo en este hecho y, a ciencia cierta, todos tenemos ganas de ver a Big E triunfar como atleta en solitario.

Esta semana ha concedido una entrevista en exclusiva a Bleacher Report en la que ha dado pelos y señales acerca de su cambio de chip y de qué es lo que espera de esta "nueva vida" en solitario. Con unas cuantas semanas por delante (en principio eran seis aunque ya nadie se atreve a vaticinar cuánto durará la baja de Kingston) Big E ya ha comenzado a asfaltar su camino hacia la consecución de grandes cosas en SmackDown. Hoy en SÚPER LUCHAS te destacamos las palabras más significativas de Big E para Bleacher Report:

"Estoy muy contento por los ánimos que he recibido por parte de mis compañeros y del Universo WWE a través de las redes sociales. Lo que no me gusta demasiado es que ha llegado este momento por la lesión de Kofi Kingston y espero que se recupere pronto, veremos. Todo está abierto en este momento y no sé la dirección que vamos a tomar pero estoy emocionado y con ganas de ver a dónde llegamos".

"Siempre he tratado de hacerlo mejor posible y hay veces que la suerte no te acompaña pero ese fue siempre mi objetivo. Ahora tengo ante mi esta oportunidad que, aunque no está definida totalmente, me ofrece un par de títulos individuales en nuestra marca así que sería algo muy bonito poder conquistar alguno de ellos ".

"Creo que ahora mismo lo que sí tiene sentido es que soy diferente al resto de Superestrellas en WWE , soy único. Tenemos talentos que son más altos y más fuertes que yo. Tenemos a Bobby Lashley y tenemos a Brock Lesnar y yo no quiero ser una copia de ninguno de ellos . Quiero entretener a la gente tanto como sea posible, pero las cosas tiene que tener sentido y tenemos que llegar de un punto a otro siempre siendo yo mismo. Me gusta el personaje que tengo a día de hoy".

"Creo que todo requiere una transición. Si llevo cinco años saliendo de caja de cereales, nadando sobre el ring o repartiendo tortitas no puedo salir de la noche a la mañana siendo el más rudo de todos . Hay un abismo entre ambas cosas y se requiere un puente, una conexión. De todas maneras, ¿por qué tendría que cambiar, por no tener a una persona para dar un relevo? No tiene sentido para mi.

"Pues estoy seguro de que de no ser por The New Day o me habrían mandado de vuelta a NXT o me habrían despedido. Las cosas estaban complicadas y yo no contaba para nada. The New Day cambió mi carrera, cambió mi vida. Me gustaría poder decir que sin ellos habría buscado otra manera para sobrevivir en el elenco principal, pero no estoy seguro.

"No creo que mi carrera vaya a superar los grandes momentos que he tenido con ellos y le estaré eternamente agradecido a Xavier Woods por haber tenido la idea, la visión de formar este grupo. Aún recuerdo cuando me dijo: '¿Quieres formar parte del grupo?' En aquel momento cambió mi carrera en muchos sentidos".