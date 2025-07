Big E se burla de The New Day tras perder los títulos

En el reciente Monday Night Raw, The Judgment Day (Finn Balor y JD McDonagh) derrotaron a The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) para reconquistar el Campeonato Mundial de Parejas, poniéndole fin a un reinado de 72 días de estos últimos, que lo habían ganado en WrestleMania 41, aunque apenas había sido su segunda defensa.

► The Judgment Day nuevamente con el oro

Finn Balor y JD McDonagh, de The Judgment Day, estaban de muy buen humor el lunes tras volver a lograr el Campeonato Mundial de Parejas, pero otro que está bastante satisfecho por el resultado es Big E, quien fuera traicionado a finales del año pasado por sus ex compañeros durante la reunión de diez años de The New Day, y en el reciente RAW Recap expresó su satisfacción por el resultado del combate.

«Un día realmente solemne en mi casa. Derramé muchísimas lágrimas por eso. De hecho, no sé si vieron mi Twitter, pero envié un gif de Seinfeld diciendo: ‘Qué lástima’. Es una verdadera lástima. Estoy muy destrozado por eso, pero mira, hicieron una lucha fantástica. Disfruté muchísimo de esa lucha. The New Day usando la Midnight Hour, que funcionó cuando yo estaba presente. No funciona cuando la usan. Muy, muy extraño.»

«Pero mira, un saludo a The Judgment Day. Ahora mismo, están otra vez vestidos de oro. Todo un éxito. Y también ver la incorporación oficial de Roxanne Pérez al grupo. Todo marcha muy bien para The Judgment Day una vez más.«

Desde que traicionaron a Big E, Xavier Woods y Kofi Kingston se han enfrentado a una gran desaprobación por parte del Universo WWE, que se incrementó aún más por su renuencia a defender sus títulos más que una sola vez desde que lo ganaron. Habrá que ver qué hará el dúo ahora que fueron derrotados.