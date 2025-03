Big E: «Estaba todos los días con Roman Reigns»

Más allá de las más de 50 ocasiones en que compartieron el ring de la WWE, destacando su mano a mano campeón contra campeón en Survivor Series 2021, Big E ha hablado tan bien como mal de Roman Reigns con los años. Desde «Es la Superestrella más narcisista que conozco» o «Seth Rollins representa al vestidor cuando habla de The Rock y Roman Reigns» hasta «No se dan cuenta de lo bueno que es Roman Reigns».

Mientras hablaba recientemente con IGN para promocionar el juego WWE 2K25, le preguntaron a E por su relación con el «OTC» y así contestó:

«He conocido a Roman durante 14 años. Lo recuerdo cuando jugaba football en Georgia Tech. Yo era un tackle defensivo, él era un tackle defensivo. Así que es alguien de quien he estado al tanto desde la universidad. Creo que fue todo un all conference en Georgia Tech. Así que era alguien, un nombre que conocía desde la universidad.»