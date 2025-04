Big E responde a la broma de Tony Hinchcliffe sobre su lesión

El popular comediante Tony Hinchcliffe se sentó a la mesa de comentarios de Monday Night Raw el 7 de abril camino a su Roast of WrestleMania, el cual tendrá lugar después de WrestleMania 41.

Get your tickets for The Roast of #WrestleMania featuring Tony Hinchcliffe and Friends! 🎟️ https://t.co/GZRLRMa0Sc pic.twitter.com/ssAtbQFdJi

Durante su participación en el show de WWE, Hinchcliffe, cuyo especial de Kill Tony se estrenó en Netflix el mismo día, hizo una bromea que causó revuelo: «Michael Cole es más duro que el cuello de Big E«.

Una broma que ha llegado a oídos del propio luchador que está apartado de la acción desde que se lesionara en 2022. Veamos cuál fue su respuesta al comediante en Raw Recap:

«Supongo que, a mis 39 años, la gente va a decir lo que quiera sobre ti. Su opinión sobre mí no tiene nada que ver conmigo. No es asunto mío. Mira, di lo que quieras. Le dieron un micrófono, le dieron una oportunidad. La gente sentirá lo que quiera sentir. Es solo que, ya sabes, hay mucho debate. Muchas veces, como figura pública, la gente dirá cosas sobre ti. Sean bromas o no lo sean. Y están en su derecho.

Creo que lo único es que —y entiendo, estoy aquí, se dijo en el programa, se supone que debo hablar al respecto—, tú sabes, especialmente cuando se mencionan cosas sobre mí, debería tener una opinión. Pero es agotador tener que opinar sobre lo que todo el mundo dice o piensa.

Mira, no estoy dolido. Estoy bien. Honestamente, quiero que el debate se dé sin mí. Realmente no tengo ningún deseo de involucrarme en esto. Yo no me apunté a esto, no estaba al tanto de esto. Él hizo lo que quiso hacer. Alguien lo aprobó. No tiene nada que ver conmigo, de verdad.»