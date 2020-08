Big E responde a Booker T: "No tiene sentido lo que dices"

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, el recordado Booker T analizó recientemente el hecho de que Big E esté obteniendo, por fin, una oportunidad en solitario en WWE. Sin embargo, el luchador dijo que como Kofi Kingston y Xavier Woods estaban fuera por lesión, Big E debía olvidarse por completo de sus gracias que hace en The New Day y "volverse más serio".

Recientemente, Graham GSM Matthews de Bleacher Report tuvo la oportunidad de hablar con Big E, y este respondió a las declaraciones de Booker:

"Esto no es un ataque a Booker T en lo absoluto. Estoy muy entretenido por toda su carrera, pero este hombre tuvo un Campeonato Mundial de Peso Completo WWE alrededor de su cintura como el Rey Booker y haciendo un falso acento inglés. ¿Sabes a lo que me refiero, no? Pongamos las cosas en respectiva aquí. Sé que Booker T nos apoya, así que esto no se supone que sea un ataque hacia él.

"También hemos platicado y me ha dicho algunas coas realmente bonitas, así que no estoy aquí para atacarlo. Aprendí mucho viéndolo, es un tipo al que amaba ver cuando era niño. Significó mucho para muchos de nosotros como alguien que era un gran talento y un gran luchador y gran artista, pero para mí, esta vez se tratará de contar una historia que tenga sentido. No tiene sentido para mí el de repente convertirme en un personaje serio".

Recordemos la respuesta de Woods, que fue mucho más fuerte que la respuesta de Big E:

because doing what other people told us to do worked so well for us before we started doing what we wanted to do.... oh wait 🤣 pic.twitter.com/0aWMkb4p2g