Big E quiere a Penta luchando por un título en WrestleMania 41

Penta ha iniciado una rivalidad con Bron Breakker, el actual Campeón Intercontinental de WWE, en Monday Night Raw. Se desconoce cuando ambos se van a enfrentar por el título pero más pronto o más tarde va a suceder. Y entonces se verá si el «Cero Miedo» consigue su primer cinturón como Superestrella o en cambio el monarca sigue consolidando su reinado.

En espera de ver qué sucede, conocemos el deseo de Big E, quien él mismo tuvo esa misma corona en sus manos en dos ocasiones, de que ambos se enfrenten por el cetro en WrestleMania 41, según expone en Raw Recap:

«Ver la forma en que Penta ha sido destacado en la WWE, ver cómo los fanáticos lo han aceptado. Las últimas semanas he estado pensando, ¿dónde está su lugar en WrestleMania? ¿Dónde va a estar Penta? No podía realmente… Y cuando dijo que el Campeonato Intercontinental es lo que viene a buscar, dije ‘Sí.’ Eso es lo que necesito ver. Él y Bron es una… ese enfrentamiento potencial es una confrontación de estilos tan única. Ni siquiera sé qué vamos a ver. Sé que va a ser increíble, pero es algo que nunca se me había cruzado por la mente.»