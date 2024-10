Big E participará en una nueva serie de comedia

El futuro en el ring de Big E sigue siendo incierto debido a una grave lesión en el cuello sufrido en marzo de 2022 cuando recibió un Suplex de Ridge Holland, que incluso ha implicado que el ex campeón WWE sea consciente de que podría no volver a luchar nunca más, aunque ha estado de buen ánimo y ha asumido algunos roles no relacionados con la lucha libre para la compañía, ya sea como embajador de la marca, cazatalentos, o panelista en los eventos premium, mientras continúa su recuperación, que también ha incluido un tratamiento con células madre.

► Big E participará en una comedia romántica

Desde su lesión, Big E ha seguido siendo una presencia habitual en la televisión de la WWE, haciendo apariciones en varios eventos y manteniéndose activo en los medios, aunque también se pudo conocer que incursionará en una nueva serie fuera de la WWE, ya que formará parte de una nueva serie titulada Laid, que se estrenará este año en Peacock a partir del jueves 19 de diciembre. Además de Big E, otras estrellas invitadas clave incluirán a Andre Hyland, Olivia Holt, David Denman, Finneas O’Connell, Chloe Fineman y John Early.

Según la descripción de Peacock, el programa sigue a una mujer que descubre que sus antiguos amantes están muriendo de formas extrañas. Para seguir adelante en la vida, debe volver a visitar su pasado romántico. Laid es una comedia romántica oscura, con la siguiente sinopsis:

«Una mujer descubre que sus antiguos amantes están muriendo de formas inusuales y debe volver a través de su línea de tiempo sexual para enfrentar su pasado para poder seguir adelante – «Laid» es una comedia romántica jodi** donde la respuesta a ‘¿por qué no puedo encontrar el amor, hay algo mal conmigo?’ es un rotundo ‘Sí. Lo hay. El problema eres tú, definitivamente’.»

Según el tráiler publicado recientemente, Big E interpretará a una de las exparejas del protagonista y las cosas podrían terminar mal para él durante el programa.

En cuanto a su carrera en el ring, Big E sigue siendo optimista, ya que está considerando un regreso al ring a la espera de los resultados de las exploraciones de cuello programadas para los próximos 3 a 6 meses, aunque no siente apuro por volver; no obstante, es bueno ver que el ex Campeón WWE pueda desarrollarse en otras capacidades como la actuación, mientras continúa con su proceso de recuperación.