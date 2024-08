Big E no siente apuro en volver a luchar

El futuro en el ring de Big E sigue siendo incierto debido a una grave lesión en el cuello sufrido hace más de dos años cuando recibió un Suplex de Ridge Holland, que incluso ha implicado que el ex campeón WWE sea consciente de que podría no volver a luchar nunca más, aunque ha estado de buen ánimo y ha asumido algunos roles no relacionados con la lucha libre para la compañía, ya sea como embajador de la marca, cazatalentos, o panelista en los eventos premium, mientras continúa su recuperación, que también ha incluido un tratamiento con células madre.

► Big E continúa con su recuperación

La situación de Big E ha significado que muchos fanáticos se pregunten si la puerta está completamente cerrada para un regreso al ring, especialmente en una era en la que personas como Bryan Danielson, Adam Copeland o Saraya, que se pensaba que estaban retirados por lesiones similares, han reanudado sus carreras debido a los grandes avances en la medicina.

Al respecto, durante una entrevista reciente con Adrian Hernandez, Big E fue sincero al decir que no estaba seguro de cuándo sabría con certeza si podría regresar al ring o no, y admitió que no era algo que lo mantenga estresado en este momento, mientras continúa con su vida normal.

«No sé si necesariamente hay un límite. No sé si tienen una fecha en mente o un horario o alguna de esas cosas. Pero estoy contento con mi vida ahora mismo, y lo he estado desde el primer día, honestamente.

En lugar de centrarme en todas las cosas que he perdido o las cosas que no puedo hacer, o en no estar más en el ring, me centro en las cosas que sí tengo. Soy tan bendecido, soy tan afortunado. Una, no tengo dolor. Me muevo bien, estoy en el gimnasio, vivo una vida genial. No tienes que tenerme lástima; no tienes que sentirte mal por mí en absoluto. Tengo tantas cosas increíbles».