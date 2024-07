Big E luce mejor luego de su tratamiento con células madre

El futuro en el ring de Big E sigue siendo incierto debido a una grave lesión en el cuello sufrido hace más de dos años, e incluso el ex campeón WWE es consciente de que podría no volver a luchar nunca más, aunque ha estado de buen ánimo y ha asumido algunos roles no relacionados con la lucha libre para la compañía, ya sea como embajador de la marca, cazatalentos, o panelista en los eventos premium.

► Big E sigue progresando en su recuperación

Big E recurrió recientemente a su cuenta de Twitter y brindó una actualización sobre su salud luego de someterse a un tratamiento con células madre en Cancún. Mencionó que ha pasado más de un mes desde el procedimiento en el que se infundieron millones de células madre en su cuerpo, y dijo que se sentía muy bien y optimista sobre los beneficios potenciales del tratamiento, aunque aún no ha experimentado ningún cambio notable en los niveles de dolor. Además, dijo que planea mantener a todos informados sobre su progreso en los próximos meses.

“Ha pasado un mes y cambios desde que bajé a Cancún en busca de células madre. Me infundieron, mi cuerpo fue infundido con millones y millones de células madre que ahora deambulan por mi cuerpo y hacen el trabajo… algo, están haciendo algo allí. De todos modos, me siento genial. Algo que recomiendo mucho. No tuve ningún problema con el dolor, así que no noté ningún cambio, pero estoy emocionado de ver cómo las células madre se filtran dentro de mi cuerpo y el trabajo que realizan. Pero me siento genial y estoy emocionado por ello. Es algo que he aprendido en los últimos años y que ha hecho cosas maravillosas para mucha gente. Así que sí, los actualizaré a todos a medida que avancen estos meses, les haré saber cómo está el cuerpo, pero me siento muy bien y estoy emocionado de ver qué hacen las células madre por mí”.

Big E también reveló qué es lo que necesita para su regreso al ring, aunque al día de hoy no hay nada seguro, ya que su vértebra C1 aún no termina de convertirse en hueso nuevo; aún así, eso no le ha impedido de llevar una vida normal hasta el momento.