Big E habla de Randy Orton y su apoyo a Black Lives Matter

Recientemente, Randy Orton confesó a sus fans que ya no se sentía molesto por el hecho de que las personas se arrodillaran al momento de entonar el himno de los Estados Unidos, algo instaurado por el mariscal de campo Colin Kaepernick, de la NFL, en 2017, como protesta ante el racismo. Dijo que ahora sí entendía el motivo por el cual lo hacían:

Randy Orton says he now understands the meaning behind Colin Kaepernick kneeling. pic.twitter.com/cN6t5efWbX — SportsCenter (@SportsCenter) June 16, 2020

"Me llevo un tiempo, pero me di cuenta que Kaepernick no estaba faltando el respeto a la bandera, no estaba faltando el respeto a las personas que dieron su vida por nuestra libertad. Estaba tomando una posición contra la brutalidad policiaca.

"Estuve escuchando relatos de primera mano acerca de interacciones con policías que aprovecharon la situación y el poder que tenían porque tal vez se sintieron de cierta manera por el color de piel de alguien. Fue entonces cuando la encendió la bombilla y lo entendí todo".

► Big E habla de Randy Orton, quien ahora apoya arrodillarse en el himno de los Estados Unidos

En una reciente entrevista con The Sports Bubble, Big E, uno de los grandes activistas de WWE en este tema, entró en detalles acerca del proceso en el cambio de mentalidad de Orton:

"Considero a Orton un amigo y hemos hablado acerca del movimiento Black Lives Matter. Esto llevó algo de tiempo para Orton, pero él ha podido llegar a formarse para entender de qué se trata. Pero hay un punto: no se trata de hacer liberar a nadie. Se trataba de que Orton supiera que sus amigos negros han tenido que pasar por tantas cosas. Escuchó mis historias, y finalmente entendió el significado.

"Randy lo admitirá, no tiene miedo a decir que no tiene un pasado limpio y reluciente. Como saben, él definitivamente cometió algunos errores en el pasado. Y lo que hice no es para absolverlo de nada de lo que ha hecho, pero como saben, él tiene un punto de vista realmente conservador. No es que yo quisiera tratar de hacerlo liberal o algo así, pero Randy ha tenido amigos negros cercanos a él, y considero a Randy un amigo, así que hemos tenido algunas conversaciones en el trabajo.

"Y en el transcurso de los últimos años, creo que finalmente está empezando a entenderlo. Creo que es algo tan impactante el ver a un atleta negro hablar acerca de estas cosas. Creo que también puede ser realmente impactante ver a alguien como Randy, que ha tenido estos puntos de vista conservadores en el pasado y que nunca hablaría para decir algo respecto a esto, pero ya sabes, lo hizo y pienso que realmente hizo un muy buen trabajo con lo que él hizo, con lo que publicó y cómo ofreció ese tipo de apoyo".