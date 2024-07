Big E explica qué necesita para recibir el alta

El ex Campeón NXT, seis veces Campeón de Parejas y dos Campeón Intercontinental de WWE Big E está lesionado y lejos de los rings desde el 11 de marzo de 2022. En más de dos años ha habido todo tipo de apuntes, rumores e informaciones acerca de su futuro como luchador, llegando a ponerse en duda que realmente vaya a tenerlo, mientras el integrante de The New Day se desenvuelve en otros roles, como el de presentador/analista en el kickoff de los Premium Live Events o asesor, a falta de un término mejor, en los tryouts de nuevo talento.

► El alta competitiva de Big E

Hoy conocemos una nueva actualización acerca de su situación actual de la misma mano de Big E recogiendo sus recientes declaraciones a Chris Vannini en Getting Over:

«Ahora llevamos dos años desde que me rompí el cuello. Me rompí la C1 en dos lugares, y también la C6. Me siento genial. No tengo problemas de dolor, incomodidad, debilidad, ninguna de esas cosas. Mi fuerza es excelente. El único problema es que mi C1 se está curando de forma fibrosa, lo cual es bueno para la vida diaria normal, pero aún no se está convirtiendo en hueso nuevo y osificándose. No me darán el alta hasta que eso ocurra. Obviamente, es un hueso muy importante. Ahora, ese es el juego de espera. Hace aproximadamente un mes fui a Cancún para recibir células madre. Veremos si eso cambia algo. Por ahora, me siento genial, solo que aún no estoy en posición de recibir el alta».

No para luchar pero el fortachón entró al cuadrilátero para un segmento antes de Money in the Bank:

«Fue genial. Fue solo una pequeña aparición para el show durante el countdown. La parte genial para mí fue que, aunque no había muchos fans en la arena, recibir algo de cariño nuevamente fue muy, muy genial. Es agradable estar de vuelta. Es algo que he estado haciendo durante 15 años y se siente como un segundo hogar de muchas maneras».

Big E doing the New Day’s entrance on the Money In The Bank kickoff show! #MITB pic.twitter.com/UW64zbTVNE — iitsTemper (@iitsTemper) July 6, 2024