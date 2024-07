Big E evalúa el presente de The New Day en la WWE

Durante el episodio de WWE RAW del 22 de julio, Xavier Woods, Otis y Akira Tozawa perdieron una lucha de tercias con Karrion Kross y AOP. El integrante del New Day pidió ayuda a los ex Alpha Academy después de que Kofi Kingston se lesionara durante su actual rivalidad con The Final Testament; y mientras Big E se recupera de los daños que lo tienen lejos de los rings desde 2022.

► The New Day en la WWE

En la historia que Woods y Kingston comparten con Kross, Akam y Rezar estos han estado intentando poner en duda la amistad de los ex Campeones de Parejas, hasta ahora sin éxito. Tendremos que esperar a ver qué sucede después de este reciente programa y cuando «The Jamaican Sensation» se recupere. Antes, E comparte su opinión sobre la actualidad del Nuevo Día:

«Obviamente, esos son mis hermanos para toda la vida. Actualmente están en una especie de encrucijada. Hemos pasado tanto tiempo en la cima de la división en parejas. Kofi fue Campeón Mundial, yo también tuve la oportunidad de ser Campeón Mundial, y Woods es Rey del Ring. Ahora, tras nuestra etapa en NXT, la pregunta es ‘¿Dónde encajamos aquí?’ Con la dirección que ha tomado la historia con Karrion Kross, siento que estamos en un punto de inflexión, tratando de entender qué hacer a continuación.

«Siempre fuimos un trío y solíamos hacer todo juntos. No quiero decir que esté dejándolos, pero es algo que ellos también necesitan enfrentar y resolver. Kofi está en sus 40s y Woods en sus finales de 30s, y ambos todavía tienen mucho que ofrecer. Ya sea que lo hagan como un grupo o de manera individual, es un momento interesante para ver qué dirección toman«, comenta el ex Campeón WWE en Getting Over.

