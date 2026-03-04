Big E declinó trabajar como comentarista en WWE

Después de que Big E sufriera una lesión de cuello que puso en peligro su carrera en «WWE SmackDown» en 2022, los fans se preguntaban si el excampeón mundial podría volver al ring; sin embargo, esta sitación jamás ocurrió y el ex miembro de The New Day recientemente compartió la noticia de que se consideraba oficialmente retirado del ring. Sin embargo, recientemente dio más detalles, diciendo que inicialmente no pensó que la fractura de cuello lo mantendría fuera de acción a largo plazo, hasta que se enteró de la fractura específica que sufrió, y que le obligó a tomar la difícil decisión de retirarse como luchador.

► Big E disfruta su vida como retirado

A pesar de ya no competir dentro de un ring, Big E ha seguido participando en la programación de la WWE, trabajando como analista en los paneles de los Eventos Premium en vivo y como embajador de la marca; sin embargo, no desea volver a la actividad y el trajín a tiempo completo, que implica muchos viajes inclusive.

En declaraciones reciente a «The Takedown on SI», Big E explicó que le ofrecieron un puesto en la mesa de comentaristas de la WWE, pero lo rechazó debido a los numerosos compromisos de viaje de la compañía.

«Diría que la idea de estar de gira todas las semanas durante un período prolongado es algo que realmente no estoy dispuesto a hacer ahora mismo. Y que Dios bendiga a la cantidad de gente que me ha contactado o incluso ha tuiteado en la WWE: ‘Pónganlo en la mesa de comentaristas. Se merece estar en la mesa de comentaristas’. Mira, gente de la empresa se ha acercado a mí varias veces, gente que me ha apoyado… Pero una vez que te sales de esa espiral y te das cuenta de que, hombre, he recuperado mis fines de semana, o cuando empecé a salir con Kristen, mi prometida, podía salir un rato de 10 días durante dos semanas, y vaya, la vida es genial aquí. La vida es genial fuera del trabajo.»

Big E continuó explicando que el comentarista de la WWE, Michael Cole, ha sido uno de sus mayores apoyos tras bastidores y agradece que lo elogien en su trabajo, pero sigue prefiriendo su rol actual dentro de la WWE.