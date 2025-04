RusevEn una noticia bastante interesante, se ha podido saber que el talentoso luchador Rusev, quien hasta hace poco fuera conocido como Miro en AEW, estará regresando muy pronto a WWE. Fue su amigo, la ex Superestrella WWE, Big E, quien confirmó la noticia en una reciente aparición junto con el también exWWE, Tyler Breeze, en una firma de autógrafos para Fanatics Live Signing.

Allí, Big E se emocionó al revelar la noticia de la firma de Rusev con WWE. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Big E confirma el regreso de Rusev a WWE

«Alguien que acaba de ser anunciado para regresar. De hecho, me comuniqué con él y me confirmó que la noticia es cierta. No sé cuándo volverá. Una figura del pasado que ahora está muy presente porque acaba de anunciar su regreso al cuadrilátero en World Wrestling Entertainment».

Recordemos que Rusev llegó a un acuerdo con AEW para su liberación contractual y desde entonces, se confirmó que había estado en las oficinas centrales de WWE en Stamford, Connecticut. El pasado 02 de abril, Pro Wrestling Insider confirmó que ya había firmado con WWE, aunque Dave Meltzer aclaró que su esposa, Lana, no ha firmado contrato y no se espera que lo haga próximamente.