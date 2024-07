Big E aplaude la carrera de John Cena en la WWE

«The Greatest of All Time» John Cena ha comenzado el último trecho de su carrera como Superestrella de la WWE y no están faltando quienes le envíen mensajes de cariño. Entre todos ellos ahora destacamos el de Big E. Mientras se recupera de la grave lesión que lo tiene sin luchar desde hace más de dos años, el integrante del New Day aplaude al 16 veces Campeón Mundial.

► Big E aplaude a John Cena

«Él ha hecho tanto. Egoístamente, diría que el momento más importante para mí fue mi debut. Mi debut en Filadelfia en 2012 fue cuando dejé a Cena en el suelo y me quedé de pie sobre él para cerrar el show. Ese momento significa mucho porque debutar en la plantilla principal es increíble para todos. Pero debutar así, con la oportunidad de estar sobre uno de los más grandes de todos los tiempos, cuando él estaba en su mejor momento, claramente en la cima, fue muy significativo para mí.

«Además, hubo muchas otras cosas. Recuerdo que, aproximadamente un año después, hubo un segmento tras bastidores que llevó a un combate contra The Shield. Éramos yo, Punk y Cena, y en ese momento Renee era la entrevistadora. Todos pusimos nuestras manos en el centro y hicimos un pequeño gesto de The Shield. Incluso en ese momento, siendo aún joven en mi carrera, el simple hecho de estar en el ring con alguien como CM Punk y John Cena era increíble. Hay tantos momentos geniales que recordar.

I just remembered this great moment backstage on Raw with Big E, John Cena and CM Punk 😂 pic.twitter.com/GpMTHbTRmi — Teffo (@Teffo_01) April 18, 2023

«Pienso en muchas ocasiones cuando recién empecé a salir de gira. Siempre era, ‘Oh, el combate de Cena está por comenzar,’ y muchos de nosotros nos asomábamos para ver porque la reacción hacia Cena es única. Recuerdo también cuando recién llegué a la plantilla principal; Cena y Dolph [Ziggler] estaban luchando cada noche. En uno de mis primeros shows en la plantilla principal, estábamos en MSG, tenían una lucha en una jaula, y estar allí en Nueva York durante el mejor momento de Cena, luchando contra Dolph, quien también estaba en su mejor momento en el evento principal, fue tener el mejor asiento en la casa para ver grandeza.

«Ver cómo Cena emocionaba al público y los momentos especiales que creó para los fanáticos, para la gente, para los talentos, y para nosotros, fue inspirador. Ver lo que significa ser el tipo que recibe esa reacción es impresionante. Así que le rindo homenaje a todo lo que Cena ha hecho por nuestra industria y también a todas las solicitudes de Make-a-Wish. Ha hecho muchísimo; decir que ha hecho mucho es quedarse corto. Así que, un gran saludo para él.»