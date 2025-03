Big E afirma que Chad Gable es El Grande Americano

El Grande Americano hizo su debut en el reciente episodio de Monday Night Raw, reemplazando a un Chad Gable que se reportó enfermo, y derrotó a Dragon Lee tras removerle la máscara. En las semanas previas, el enmascarado atacó al propio Lee y a Rey Mysterio, generándose esta rivalidad, a la vez que muchos se preguntaban quién era el hombre detrás de la máscara.

► El Grande Americano debutó en RAW con victoria

Debido a sus composición corporal, movimientos y gestos característicos y el logo de American Made en su máscara, muchos creen que Chad Gable es en realidad el hombre detrás de la máscara de El Grande Americano y el ex Campeon WWE, Big E, también está convencido de esta situación, al mencionarle a Megan Morant y Sam Roberts en el podcast posterior a WWE Raw que ni siquiera tenía dudas en torno a que el enmascarado fuera otra persona.

«No vayamos por ese camino. Conozco el cuerpo de Chad Gable. Lo he visto en muchos vestuarios y en muchos cuadriláteros. Podría distinguir ese cuerpo entre mil hombres, y no lo hagas raro, ¿vale? No lo hagas raro. Sé quién es. Sé quién es y no insultes mi inteligencia diciéndome que es cualquiera que no sea Chad Gable. Acabemos con esta farsa. Saquemos la máscara de este hombre. Sé quién eres. Acabemos con esto, con todo. Con cada detalle. Acabemos con esto de una vez, ¿vale?

Conozco cada centímetro cuadrado. Sé cómo está todo. Veo cómo los dorsales se estrechan hacia la cintura, ¿vale? No fue intencional, ¿vale? Pasé mucho tiempo rodeado de hombres semidesnudos y también desnudos. Esto no era lo que pretendía cuando empecé este camino, pero es una consecuencia de esta profesión, ¿de acuerdo?»

Big E no está nada convencido de los justificativos de Chad Gable en torno a que no es el hombre detrás de la máscara de El Grande Americano, y ciertamente tiene su punto. Ahora, resta por ver cómo WWE continuará desarrollando esta historia en las siguientes semanas.