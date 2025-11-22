La popular personalidad de internet Big Boom AJ regresará a AEW en Full Gear 2025 para hacer equipo con su exenemgido QT Marshall. A falta de horas para el evento, da un repaso a cómo se siente en estos momentos.

► En palabras de Big Boom AJ

“Es realmente increíble que el año pasado estuviéramos cara a cara, y este año estemos lado a lado. Pero vamos a tener que confiar el uno en el otro. Tenemos un enemigo en común y debemos derribarlo. No hay mejor líder en el ring en AEW que QT Marshall. Yo voy a aportar lo que aporto: emoción, energía, justicia a lo grande. QT está definiendo el plan de juego y nosotros vamos a ejecutarlo y a hacer explotar el ring.”

“Esto es increíble. Es donde todo empezó. Estoy muy orgulloso de estar de vuelta en Nueva Jersey, uno de los mejores estados que hay, un lugar que amo absolutamente. Poder traer a algunos de mis amigos de la secundaria, de la universidad, de la infancia, a mi familia… Creo que invitamos a unas 800 personas aproximadamente. Es realmente loco, y es por eso que hacemos lo que hacemos. Siempre se trató de compartir esta experiencia con todos, y esta es una gran oportunidad para hacerlo.”

“Tengo amigos que conozco desde los ocho años. Solíamos jugar con figuras de lucha libre en su sótano y personalizarlas cuando alguien estrenaba atuendo nuevo. Siempre fui ese niño que dijo ‘voy a ser un luchador profesional’. Todos los demás decían que harían lo que harían, pero yo realmente me mantuve firme. No sé si fue porque no tenía otra cosa que hacer, un poco de suerte, o mucho trabajo duro, pero para mí es increíble. Es asombroso.”

“Por supuesto que quiero ser campeón algún día. La lucha libre es increíble, es divertido de ver, sientes la energía. Ser campeón requeriría mucho trabajo, pero si tengo la oportunidad, me encantaría.”

“He aprendido a tener la confianza para empujarme, para ir más allá, para hacer más de lo que creo que puedo hacer. Salir ahí y darlo todo. Eso es lo que vamos a hacer mañana por la noche.”

“No quiero poner el carro delante del caballo, pero siempre ha sido un objetivo mío ser campeón en algún lugar. Si funciona, iremos paso a paso, y este combate de mañana realmente mostrará a todos lo que podemos aportar.”

“Va a ser implacable. No vamos a parar. Rocky Romero y Trent Beretta empujaron a mi hijo al suelo, insultaron a mi esposa, atacaron a mi compañero cuando yo no estaba, intentaron romperme la mano en AEW Dynamite. Voy con toda la fuerza. Ellos nunca han visto el ‘boom’ a toda potencia. Así que vamos con todo, llevando el boom y el doom.»