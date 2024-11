Big Boom! AJ está abierto a volver a luchar en AEW

La personalidad de las redes sociales Big Boom! AJ, su hijo, Big Justice, y el también viral The Rizzler fueron protagonistas en el reciente AEW Full Gear. AJ venció a QT Marshall en un mano a mano mientras las dos jóvenes celebridades andaban haciendo lo suyo, uno ayudándolo e incluso atacando al luchador veterano, y el otro ocupándose de la campana. Finalmente, los tres festejaron con los fanáticos la especial ocasión que todos vivieron juntos en la casa Élite.

► Big Boom! AJ más allá de Full Gear

Una ocasión especial pero puede que no la única pues Big Boom! AJ está abierto a regresar a la compañía. Así lo dejó ver en la conferencia de prensa posterior al PPV, donde también aclaro que no pretende unirse a ella a tiempo completo.

«Creo que me estoy divirtiendo mucho donde estoy ahora. Me encanta todo lo que Big Justice y yo tenemos la oportunidad de hacer. Hablamos sobre algunos de los creadores con los que hemos trabajado. Hemos tenido la oportunidad de conocer a Mr. Beast. Hemos tenido la oportunidad de conocer a algunos de los creadores más grandes del mundo. Trabajar con Costco. Trabajar con algunas de las marcas más grandes del mundo. Mantenernos en contacto con nuestra audiencia. Hay mucho que estamos haciendo ahora mismo. No creo que una carrera como campeón esté en mi futuro. Eso requiere mucha dedicación que no estoy seguro de tener en este momento. Estar aquí en AEW y luchar varias veces durante el año, y ver a dónde nos lleva eso, esa es más o menos la dirección hacia la que me inclino.»

¿Qué opinas de las aventuras de Big Boom! AJ, Big Justice y The Rizzler en AEW?