Big Boom AJ, Big Justice y The Rizzler firmaron con AEW

Big Boom AJ, acompañado de su hijo, Big Justice, y The Rizzler, hizo su debut en el ring de AEW en Full Gear: Zero Hour, donde derrotó a QT Marshall. Estuvo fuera de acción durante unos meses debido a una fractura en el pie antes de regresar al ring en Revolution, donde se unió a Orange Cassidy y Mark Briscoe para vencer a Johnny TV y MxM Collection también antes de que el PPV diera comienzo. Nuevamente, los dos pequeños guerreros también estuvieron presentes con él.

► Firmados

Y se espera que vuelvan a aparecer, puede que con cierta regularidad, pues los tres están firmados con la compañía, según el mismo AJ reveló en el AEW Revolution Post-Show Media Scrum:

«¿Qué tan profundo quieren que me meta? Pensé que ya lo estaba [risas]. Sí, oficialmente estoy con AEW ahora mismo. Estoy invicto. Actualmente tengo un contrato, al igual que Big Justice y The Rizzler. Vamos a estar aquí por un buen tiempo. Sé que hay algunos nombres en el roster de AEW a los que podría estar apuntando. Algunos tipos por ahí que no creen en lo mismo que yo: la felicidad, la positividad, el boom. Nunca sabes hasta dónde puede llegar esto».

► ¿A la música?

Y puede que también fuera de los cuadriláteros pues además cuenta que han hablado con Swerve Strickland para colaborar musicalmente:

«Swerve y yo hemos hablado sobre hacer algo juntos. ¿Les gustaría ver a Swerve con Big Justice y Big Boom AJ? Nunca se sabe, eso también podría salir pronto«. AJ también mencionó que tiene una próxima canción con Jellyhouse.