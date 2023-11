Big Bill, en su mejor momento: «Bebía todo el día»

Hace unas semanas, Big Bill reflexionaba sobre sus cuatro años de sobriedad, revelando que también está ayudando a otras personas que pasan por el que él pasó y que hizo añicos tanto su vida como su carrera, terminando, entre otras cosas, con su camino en WWE. Más recientemente, en la conferencia de prensa de Full Gear 2023, estuvo hablando nuevamente de aquellos malos tiempos, justo cuando se encuentra en los mejores; de hecho, en el PPV defendió con éxito el Campeonato Mundial de Parejas AEW.

Sobre sus luchas contra la adicción: «En 2018, 2019, estaba en el punto más bajo de mi vida. Mi adicción estaba en pleno apogeo. No salía de mi apartamento, estaba bebiendo todo el día, desde el amanecer hasta el anochecer, y nunca pensé que volvería a la lucha libre profesional. Pensé que simplemente seguiría existiendo en una existencia miserable, mirando por la ventana de mi apartamento todos los días, mientras bebía hasta morir».

