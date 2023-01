Mia Yim está dando sus primeros pasos tras su retorno a la WWE a finales de 2022. Pero tiene claros dos objetivos: Bianca Belair y Shayna Baszler. A ambas las señala en su reciente entrevista con Denise Salcedo. Hace referencia a que tuvo rivalidades con ellas, especialmente con la ex Campeona NXT, cuando estaban en el territorio de desarrollo.

► Mia Yim apunta a Bianca Belair y Shayna Baszler

“Objetivos a corto plazo, definitivamente quiero seguir lidiando con los muchachos. En realidad, ese es un objetivo a largo plazo, permanecer con The OC. Son mis muchachos. Nada va a cambiar al respecto. Me encantaría tener otra lucha con Bianca. Me encantaría poder hacer algo con Shayna nuevamente, como las cosas que tuvimos en NXT, traerlo al elenco principal, pero seguir con The OC y hacer cosas con ellos cada vez que necesitan ayuda. Siempre estoy allí, y a largo plazo, solo quiero consolidar mi lugar en la WWE, redimir mi nombre y que todos sepan que todavía puedo hacerlo“.

La luchadora habla también de cómo fue recibida en el vestidor a su llegada:

“Oh, Dios mío, es un gran vestuario, las chicas con las que crecí en NXT ahora están en el elenco principal, y el primer día cuando regresé y finalmente fui al vestuario, fue como, abrazos y videos y fotos. Fue agradable estar cerca de Bianca, Rhea, Dakota y Tamina, Nikki, como si todas nosotras fuéramos realmente geniales juntas. Amo a cada uno de ellas. Es agradable estar de vuelta. “

¿Os gustaría ver esas dos luchas de Mia Yim? ¿Y lo que ha estado haciendo desde su retorno a la WWE?