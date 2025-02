Bianca Belair y Naomi imaginan ser heels en la WWE

En relación al ataque y actual ausencia de Jade Cargill de la programación de WWE, se ha estado hablando de si la atacante pudo ser Naomi, un posible descubrimiento que la llevaría a cambiar a heel. Pero, ¿y si fue Bianca Belair? Es más, ¿y si las dos Campeonas en Parejas se pasan al otro bando? Se desconoce qué va a pasar pero de momento ambas amigas imaginan dar ese paso.

► Bianca Belair

«Nunca digo nunca, pero lo que diré es que tendría que ser algo significativo y con una visión más amplia. Ser una babyface exitosa, una que constantemente mantiene su nombre en la cima de la conversación, es muy difícil de lograr. Una vez que lo consigues, no quieres soltarlo. Mientras más tiempo puedas mantenerlo, si ese turn heel ocurre, será aún más impactante.

Si eso sucede, quiero ser una heel que la gente realmente no soporte. No sé si estoy lista para eso o si los demás están listos para eso. A veces escucho a los fans decir: ‘Me encanta tal persona como heel’. Cuando escucho ‘encantar’ y ‘heel’ en la misma frase, eso no funciona para mí. Alguien como Nia Jax, lo valiosa que es para esta división desempeñando ese papel, lo necesitamos.

Veremos qué pasa y hacia dónde va todo. No sé si estoy lista o si los fans lo están, pero cuando ocurra, será algo grande. Si es que alguna vez sucede, quién sabe», comenta Bianca a Fightful.

► Naomi

«Me encanta lo que Naomi ha hecho y en lo que se ha convertido hasta este punto. Sin embargo, nunca quiero sentirme estancada, complaciente o simplemente dejándome llevar. Siento que en algún momento el personaje de Naomi y su estilo Glow tienen que cambiar o evolucionar. Siempre estoy lista para ese desafío, siempre pensando y esforzándome.

También, no quiero forzar nada. Siento que el momento tiene que ser el adecuado y bien pensado. Para hacer un cambio después de estar tan conectada y establecida con algo que todavía funciona, querría que valiera la pena y comprometerme por completo.

Si eso significa irme al ‘lado oscuro’, no quiero hacerlo a la ligera, porque sería un gran cambio. No solo para mí, sino también para los fans. Aún creo que soy una de las mujeres más seguras en el roster, alguien que encaja en cualquier lugar. Soy una babyface fuerte y establecida.

Si alguna vez me alejo de eso, tendría que ir hasta el final. Tendría que ser despiadada. Tendría que ser sucia. Tendría que ser algo que nunca han visto antes. Todo tendría que cambiar. Estoy lista para eso. Me encantaría», dice Naomi a HUGE Pop!.

