Está por determinarse quién va a sustituir a Jade Cargill en el equipo de Bianca Belair, IYO SKY, Naomi y Rhea Ripley en WWE Survivor Series: WarGames. Atendiendo a que ayudó a «The EST of the WWE» a vencer a Nia Jax en el último Raw, se espera que sea Bayley. Pero esto todavía no ha sido confirmado. En cambio, sus oponentes sí tienen el grupo completo: la mencionada Campeona WWE, la Campeona Mundial, Liv Morgan, Raquel Rodríguez, Tiffany Stratton y Candice LeRae.

► Una aliada por conocer

Dicho esto, hablando recientemente con O’Shea Jackson Jr. y TJ Jefferson en No-Contest Wrestling Podcast, Bianca comentó sobre esa luchadora misteriosa por descubrirse:

«Esto es lo que pasa. Tenemos a IYO SKY, que se me acercó la semana pasada, y su voto fue por Kairi Sane. Todo el mundo sabe la historia que he tenido con Damage CTRL, y cuando apareció IYO, pensé: ‘Está bien, IYO, tú eres cool.’ Pero cuando dijo Kairi, no sé, es demasiado. Puedo manejar a una, pero si meto a dos, ahora tengo que estar cuidando mi espalda. Luego está Naomi, y su voto es por Bayley. Esa idea me gusta aún menos porque Bayley solía ser parte de Damage CTRL, el grupo que me hizo la vida un infierno durante los últimos dos años.

«Luego tienes a Rhea Ripley, que básicamente no le importa quién sea, ella solo quiere a Liv Morgan. Así que, en este punto, no me gusta ninguna de las sugerencias, pero estoy dejando que el equipo decida. Siempre voy a poner al equipo primero, y la decisión que ellas crean que es mejor, voy a apoyarla. Solo sé que, con quien sea que vayan, tenemos que entrar como equipo.

«Pero, ya sabes, Bayley salió y me ayudó contra Nia Jax. Todo el mundo dice que está cambiando, que está mostrando otra cara, y yo estoy como: ‘Está bien, te veo.’ Creo que Bayley mostró su lealtad cuando salió a ayudarme con Nia. No es que la esté dejando entrar del todo, ¿sabes? Pero estoy comprometida para War Games, estoy comprometida para War Games con Bayley en nuestro equipo.»

