► Bianca Belair vs. Jade Cargill en… ¡Hot Ones Versus!

‘Hot One Versus‘ es un programa de entrevistas en el que dos celebridades se enfrentan cara a cara mientras comen alitas de pollo con salsas que aumentan en nivel de picante. Tienendos opciones: decir la verdad o sufrir las consecuencias que les brindará ese «delicioso» plato. Y quien coma más, pierde. El show es un spin-off al popular ‘Hot Ones’, donde el entrevistado responde preguntas mientras lidia con las alitas y las salsas como puede. En una ocasión, se vieron las caras Seth Rollins y Becky Lynch, pareja y Superestrestrellas de WWE.

Y tan pronto como el 22 de julio lo harán Bianca Belair y Jade Cargill, ex Campeonas de Parejas de la WWE que en la actualidad están buscando recuperar el título:

«Esta semana en #HotOnesVersus, tenemos a @jade_cargill vs. @BiancaBelairWWE La premisa: decir la verdad o sufrir la ira del Last Dab, y quien coma más alitas, pierde. ¿Quién crees que saldrá ganando? Sintoniza el lunes a la 1PM ET».

— First We Feast (@firstwefeast) July 20, 2024