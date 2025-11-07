Bianca Belair volvería al ring en el 2026

WrestleMania 41 tuvo a Iyo Sky defendiendo con éxito su Campeonato Mundial Femenil contra Rhea Ripley y Bianca Belair en una lucha de triple amenaza, que fue de lo más destacado del evento. En el Monday Night RAW de la noche siguiente, solo aparecieron Sky y Ripley, no así la EST de WWE, quien confirmó que se había fracturado varios dedos de la mano y se anunció estarí fuera de acción por algunas semanas; no obstante, el tiempo se ha prolongado más de lo previsto, y la luchadora todavía sigue en proceso de recuperación sin que haya anunciado oficialmente una fecha para su regreso.

► Fractura de Bianca Belair resultó más complicada de lo previsto

Después de estar fuera de juego desde WrestleMania 41, la recuperación de Bianca Belair ha sido más larga y más dura de lo que nadie esperaba, pero ahora finalmente hay una actualización gracias a un informe de Bodyslam, quien citó que las fuentes de la WWE creen que el “EST de la WWE” podría regresar en los primeras meses del 2026. Si bien no hay nada escrito en piedra, hay un creciente optimismo detrás de escena de que Belair podría incluso regresar antes de la línea de tiempo proyectada actualmente, lo cual implicaría una eventual participación en WrestleMania 42, que también tendrá lugar en Las Vegas.

Belair ha estado ausente del ring desde que sufrió una lesión devastadora durante su lucha de triple amenaza en WrestleMania 41, donde su fractura fue más severa de lo inicialmente previsto. De hecho, la propia luchadora confesó en el pasado mes de julio que no sólo se rompió el dedo en tres lugares, sino que también se había roto la articulación, y que esta no sólo provocó que su dedo se hinchara notablemente, sino que también afectó a sus nudillos.

En todo caso, parece que hay ya un ambiente de optimismo en torno a un eventual regreso de Bianca Belair a las pantallas, y en este punto, no es descabellado pensar que WWE la mantendrá en secreto para que su regreso tenga mucho más impacto.