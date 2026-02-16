Bianca Belair se someterá a una cirugía en su dedo

WrestleMania 41 tuvo a Iyo Sky defendiendo con éxito su Campeonato Mundial Femenil contra Rhea Ripley y Bianca Belair en una lucha de triple amenaza, que precisamente fue la última vez que vimos a la EST de WWE en un ring, luego de que confirmara tras el combate que se había fracturado varios dedos de la mano y se anunció estaría fuera de acción por algunas semanas; no obstante, el tiempo se ha prolongado más de lo previsto, y la luchadora todavía sigue en proceso de recuperación, y su regreso estaría previsto para este nuevo año, en teoría, tras mostrar una imagen favorable de su recuperación recientemente.

► Bianca Belair se lesionó en WrestleMania 41

Aunque en noviembre pasado Bianca Belair mencionó en una entrevista que tenía la esperanza de volver para WrestleMania 42, la situación ya no es tan optimista como aquel entonces, ya que este fin de semana, la ex Campeona publicó a través de sus historias de Instagram que se someterá a una cirugía en su dedo en las próximas horas, casi un año después de sufrir la lesión que la ha mantenido alejada del ring desde WrestleMania 41.

«Cirugía en el dedo mañana»

La EST de WWE no ha luchado desde WrestleMania 41, cuando su mano quedó aplastada cuando Ripley aterrizó directamente sobre ella durante una secuencia desde la tercera cuerda, un impacto que resultó ser mucho peor de lo que se creía en aquel momento. En noviembre, Belair dejó claro que no se trataba de una simple fractura de dedo, y su recuperación ha sido mucho más compleja de lo previsto. Habrá que ver cómo saldrá de su cirugía, pero ciertamente existe mucho optimismo en la luchadora, más allá de que todavía se desconoce cuándo volverá a luchar.