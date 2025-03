Bianca Belair se lleva Elimination Chamber y va a WrestleMania

El primer combate del evento Elimination Chamber fue precisamente la Cámara de eliminación femenil, donde seis gladiadoras se enfrentaron en un intenso combate.

Las primeras en ver actividad fueron Liv Morgan y Naomi, mientras el resto de luchadoras estuvieron observando desde las cápsulas. Pero justo cuando iba a iniciar el combate, Jade Cargill apareció para irse sobre Naomi, dejándola en pésimas condiciones, quien tuvo que ser retirada de la cámara.

Bianca Belair no podría creer el ataque y se mostró consternada, por lo que cuando se abrió su cápsula fue de inmediato a ver como se encontraba su compañera, pero fue atacada por Liv, aunque pudo reponerse.

Roxanne Pérez fue la siguiente en el ring y pronto se lanzó contra sus dos rivales, enfocándose por momentos en Bianca.

Bayley entró con toda velocidad atacando a Roxanne y Liv Morgan para centrarse después en Bianca, pero cuando dominaba, la Prodigio la atacó por la espalda y le acomodó un fuerte azotón.

La última en entrar al ring fue Alexa Bliss quien de inmediato se fue contra Roxanne y Liv, aunque su dominio no duró mucho y las cinco luchadores comenzaron a lanzarse con todo sobre sus rivales.

Todas se esforzaron al máximo, pero les costó mucho trabajo poder eliminar a alguna, pues ninguna se daba por vencida y los golpes por toda a cámara estuvieron a la orden del día.

Liv Morgan aprovecha una distracción de Bayley y la castiga para dejarla fuera de combate, pero después escapa de Bianca subiendo a una de las capsulas sonde ambas terminan golpeándose.

Con un taque triple de Morgan, Belair y rematado por Alexa Bliss deja fuera Roxanne Pérez, quien se convierte en la segunda eliminada. Poco después, Alexa corrió la misma suerte al ser sorprendida por Liv con un puente, después de aplicar una Abigail Sister a Bianca.

La lucha entre las dos luchadores restantes siguió en un ir e ir de oportunidades, ambas escapando de sus rivales, hasta que finalmente, Bianca atrapó a Liv con un Kiss of Death para llevarse el combate y conseguir su pase a WrestleMania.

Al final del encuentro apareció la Campeona Mundial, Rhea Ripley, pero tambien Iyo Sky, quien buscará quitarle el título a Rhea en RAW de este 3 de marzo.

