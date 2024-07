Bianca Belair se hizo pis luchando con Nia Jax

El día antes del Premium Live Event King and Queen of the Ring, en SmackDown, Bianca Belair y Nia Jax se enfrentaron en una de las semifinales. «The Irresistible Force» acabaría saliendo no solo victoriosa de ese combate sino del torneo. Como consecuencia, el próximo 3 de agosto estará luchando por el Campeonato Femenil contra Bayley en SummerSlam. A su vez, «The EST of the WWE» ha estado un poco perdida últimamente junto a Jade Cargill. Aunque parece que próximamente intentarán recuperar el Campeonato Femenil de Parejas.

Embed from Getty Images

► Bianca Belair se hizo pis

Pero volvamos al enfrentamiento en el programa de la marca auzl del 24 de mayo pues de él hablaron las ex campeonas durante su reciente visita a Hot Ones Versus, un show de entrevistas en el que dos celebridades se enfrentanmientras comen alitas de pollo con salsas que aumentan en nivel de picante. Tienendos opciones: decir la verdad o sufrir las consecuencias que les brindará ese «delicioso» plato. Y quien coma más, pierde. El show es un spin-off al popular ‘Hot Ones’, donde el entrevistado responde preguntas mientras lidia con las alitas y las salsas como puede.

Mientras hablaban, Bianca reveló que se hizo pis enfrentando a Nia; Jade comentó que a ella nunca le pasó.

«Hay una razón por la que ya no hago leg drops. Oh no, ¿sabes cuándo sucedió? Sucedió hace poco. En el torneo Queen of the Ring. Nia Jax. Recibí su movimiento final. Solo un poco.»

Esto es más curioso que sorprendente pues no es la primera ni la última vez que sucede. Y han pasado otras muchas cosas durante una lucha en WWE.