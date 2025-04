Bianca Belair se fracturó dedos de la mano, estará fuera varias semanas

Durante la transmisión de WWE SmackDown, que tuvo lugar después de WrestleMania 41, Bianca Belair reveló que sufrió fracturas en los dedos de su mano izquierda durante su lucha por el Campeonato Mundial Femenino. En este encuentro, IYO SKY logró retener el título, enfrentándose también a Rhea Ripley y Belair en una intensa triple amenaza.

En una entrevista con Byron Saxton, Belair apareció con la mano izquierda vendada y varios dedos inmovilizados, luciendo una férula en el dedo anular. Esta imagen dejó claro que la lesión era significativa. Aunque no se ha confirmado un plazo específico para su regreso, el comentarista Joe Tessitore mencionó que la luchadora tomará un tiempo de descanso de los combates.

Antes de la transmisión, Belair ya había dado pistas sobre su lesión en un video posterior a WrestleMania 41, donde expresó: «Creo que me rompí un dedo. Me duele el dedo, me duele el alma. Pero, en serio, estoy feliz. Fue una experiencia increíble. Ganar o perder, WrestleMania es único. Mi racha en Mania terminó, pero si tenía que perder, prefiero que haya sido contra IYO, una de las mejores luchadoras. No me puedo enojar por eso. Felicidades a IYO. Rhea, esto no ha terminado, porque te tengo en la mira», comentó la luchadora.

► Bianca Belair se fracturó los dedos

Por su parte, Sean Ross Sapp de Fightful informó que en WWE había preocupación por la posibilidad de que Belair hubiera sufrido fracturas en varios dedos durante la lucha.

En cuanto a la lesión de Belair, se estima que la recuperación de una fractura en los dedos puede tardar entre 4 y 6 semanas. Sin duda, los fanáticos deberán esperar con ansias su regreso a los cuadriláteros.