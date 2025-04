Bianca Belair revela un video de su primera prueba con WWE

Bianca Belair recuerda y comparte con todos cómo fue su primera prueba con la WWE en 2016. Lo hace estando consolidada como una de las Superestrellas más notorias en 2025 y después de haber luchado por el Campeonato Mundial en WrestleMania 41.

From then to now….

My 1st tryout…I had no idea how to take a bump, I didn’t even know what a “bump” was let alone what a “promo” was… I was so nervous you can hear the quiver in my voice. I had no idea what I was doing. The only thing I knew how to do was be me, because there… pic.twitter.com/PbQ6PVDcOE

— Bianca Belair (@BiancaBelairWWE) April 23, 2025